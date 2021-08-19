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Babaçay'da konteyner köy kuruluyor

Sinop'ta yaşanan sel afetinde 15 kayıp veren ve 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde konteyner köy kuruluyor.
19 Ağustos 2021 22:41
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Babaçay'da konteyner köy kuruluyor

Alanda çalışmalar birkaç gün öncesinden başladı. Bugün konteynerlerin yerleştirilme aşamasına geçildi. Köyün yakınında bir bölge iş makineleri ile düzleştirildi.

Çakıl dökülerek alan kullanıma hazırlandı. Konteynerlerin yerleştirileceği yerlerin işaretlenmesinin ardından konteynerler gönderilmeye başlandı.

Babaçay köyündeki çalışmalara AFAD, UMKE, Devlet Su İşleri, Karayolları, Devlet Su İşleri, Karayolları ve çeşitli belediyelerden ekipler katılıyor.

Çayın taşıdığı hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ederken, hasarlı binalarda yıkıma hazırlanıyor. Bir yandan da AFAD tarafından gönderilen konteynerler yerleştiriliyor.

Kurulacak konteyner köyün kanalizasyon sistemleri ve elektrik bağlantısını sağlanması için bir çalışma devam ediyor. Konteynerler içinde battaniyesinden, yorganına, ısıtma sistemine kadar vatandaşın girdiğinde hiçbir ihtiyacı olmayacağı şekilde kullanıma sunulacak.

"Güvenli diye toplandıkları evden sele kapıldılar"

Babaçay köyü Muhtarı Şevki Kaya, "Köydeki çalışmalar çok iyi durumda. Öyle bir yardım geldi ki Bursa'dan geliyorlar, Kayseri'den geliyorlar, Samsun'dan geliyorlar, Trabzon'dan geliyorlar yani her yerden geliyorlar. Allah razı olsun devletimizden. Bu konteynerler gelmeye başladı. 3-4 tanesini kurdular. İlk etapta 20 küsur tane dediler ama bizim buraya 50 tane bile zor yetişir. Ama yapıyorlar. Onlar da gelecektir. Ne kadar konteyner de olsa durumumuz çok kötü. Mesela ilk yıkılan ev benimki oldu mesela. Bazılarını kurtarabildik, 15 kişiyi kurtaramadık. O 15 kişinin gitmesinin tek sebebi bir arkadaşımızın 'benim eve bir şey olmaz' demesi. Tabii ki o da art niyetli değildi. 'Bir şey olmaz gelin benim eve' diyor. Maalesef onlar da gidiyor. Biraz yüksek bir ev selde birinci katlar doldu ya yüksek diye evinde sağlamlığından emin olduğundan herhalde öyle diyor. Ama bu su sağlam falan tanımıyor. Bir evde toplanılan 2 kendisi, 7 kişi de onun yanına geliyor. 9 kişiydiler. Öbürküler de kendi evinden sele gidiyor. Hatta ve hatta kendi evinden gidene de kepçeci arkadaşla benim azam kepçeyle gidiyor. Kendi evinde sele yakalanan 'bir şey olmaz' diyor kepçeyle gitmiyor. 4 kişi öyle gitti. Ona çok üzülüyorum. Kepçeye binmediler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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