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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.
19 Ağustos 2021 23:12
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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 RE 171 plakalı Tofaş marka otomobil, yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak'a (88) çarptı. Kazada Işılak ağır yaralanırken görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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