MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin

KAMUDA BİR İLK! DOLU KADROYA ATAMA YAPTILAR Sayıştay tarafından hazırlanan İstanbul Şişli Belediyesinin 2019 yılı raporda 13 müdürlüğün dolu olmasına rağmen bu müdürlüklere görevlendirme yapıldığı görülmektedir. Birçok Sayıştay raporunda dolu kadrolara görevlendirmeler eleştirilmişti. Burada ise 13 müdürlüğe yapılan görevlendirmeyi görünce bu kadar da olmaz demek durumunda kalıyoruz.