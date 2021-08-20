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MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 il Valiliğine resmi yazı gönderdi. Yazıda, kurumlarda görev yapan idari personel ile varsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personel dahil hiç kimsenin yemek ve benzeri kurum hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaması istendi.
20 Ağustos 2021 00:05
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MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18 Ağustos'ta 81 il valiliğine 33 maddelik bir yazı gönderdi. Yazıda 29/04/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin uygulamasının nasıl olacağı açıklandı.

- Resmi yazının 9. maddesinde İŞKUR aracılığıyla kalifiye işçi istihdam edilememesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına dair hizmet alımı yapılması,
- Kurumda istihdam edilen personelin (hizmet alımı dahil) her ne amaçla olursa olsun kurum dışında çalıştırılmaması,
- Kurumlarda görev yapan idari personel ile varsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personel dahil hiç kimsenin yemek ve benzeri kurum hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaması,
- 25 oda ve üzerinde odaya sahip öğretmenevlerinin en geç 30/10/2021 tarihine kadar online rezervasyon sistemine geçmesi,
istendi.

Memurlar.Net
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