MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
|20 Ağustos 2021 00:05
|+Aa- Yazdır
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18 Ağustos'ta 81 il valiliğine 33 maddelik bir yazı gönderdi. Yazıda 29/04/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin uygulamasının nasıl olacağı açıklandı.
- Resmi yazının 9. maddesinde İŞKUR aracılığıyla kalifiye işçi istihdam edilememesi
halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına dair
hizmet alımı yapılması,
- Kurumda istihdam edilen personelin (hizmet alımı dahil) her ne amaçla olursa olsun kurum dışında çalıştırılmaması,
- Kurumlarda görev yapan idari personel ile varsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personel dahil hiç kimsenin yemek ve benzeri kurum hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaması,
- 25 oda ve üzerinde odaya sahip öğretmenevlerinin en geç 30/10/2021 tarihine kadar online rezervasyon sistemine geçmesi,
istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor
19 Ağustos 2021 23:37
|Selçuk Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
19 Ağustos 2021 22:27
|Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu alınacak
19 Ağustos 2021 18:08
|Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi
19 Ağustos 2021 16:08
|Bir üniversite yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi açıkladı
19 Ağustos 2021 14:14
|YKS için tercih işlemleri yarın sona erecek
19 Ağustos 2021 12:34
|Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek
19 Ağustos 2021 12:14
|TEKNOFEST'e rekor başvuru
19 Ağustos 2021 11:31
|YÖK'ten tıp eğitimini yarıda bırakanlar hakkında önemli karar!
19 Ağustos 2021 10:26
|Öğretmenlerin mazeret tercih başvuruları başladı
19 Ağustos 2021 09:22