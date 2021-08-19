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Köylülerin sulama suyu sıkıntısı GES sayesinde çözüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde köylülerin 37 yıllık sulama suyu sorunu çözüme kavuştu.
19 Ağustos 2021 23:21
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Köylülerin sulama suyu sıkıntısı GES sayesinde çözüldü

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi'nin KÖY-DES yatırım programı kapsamındaki ortak projesi ile ilçeye bağlı Büklümlü Köyü'nde GES kuruldu. Yatırım bedeli 700 bin lira olan GES ile 37 yıldır sulama suyu sıkıntısı yaşayan köylüler için Keban Barajı'ndan suluma suyu temin edilecek.

Düzenlenen törenle faaliyete alınan GES ile köye suluma suyu verilmeye başlandı. Köy sakinleri 37 yıllık su sıkıntısından kurtulmanın sevincini köy meydanında davul-zurna çalarak kutladı.

Programda konuşan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ülke genelinde kuraklığın yaşandığı bir dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmanın kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti.

GES sayesinde pompalar aracılığıyla barajdan alınacak suyla 500 dekarlık alana su verileceğini ifade eden Akbulut, "Bu projemiz ile tarım arazilerinin sulanması ve hayvanlara içme suyu temini anlamda köyümüzün su ihtiyacını gidermiş olduk. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öncelikle Büklümlü köyümüze ve Keban'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah, bereketli bol kazançlar nasip etsin inşallah. Bundan sonrada diğer köylerimizin su ihtiyaçlarını bu vesile ile gidereceğiz." dedi.

"Bu projeler sayesinde köylülerin gelirlerini ciddi düzeyde artırdıklarını görmüş olacağız."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ise köyde tarım ve hayvancılığın gelişmesi anlamda büyük önem arz eden bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Suluma suyu temini anlamında diğer köylerden de yoğun talepler aldıklarını aktaran Şiş, şunları söyledi:

"Keban Baraj Gölü çevresinde çok sayıda köylerimiz var ve bu köylerin sulama anlamında yoğun talepleri var. GES'ler sayesinde Keban Baraj Gölü'nden alınan suyu, köyün üst kotlarındaki havuza pompalayarak oradan da sulama amaçlı tarım arazilerine ve köye verilmesi anlamında Valiliğimizin de desteğiyle böyle bir proje gerçekleştirdik. Sayın Valimizin talimatlarıyla bu projeleri diğer köylerde de hayata geçireceğiz. Köyümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bir kaç yıl sonra bu projeler sayesinde köylülerin gelirlerini ciddi düzeyde artırdıklarını, kendi geçimlerini köylerinde sağladıklarını görmüş olacağız."

Konuşmaların ardından köy meydanında kurulan sofralarda yemek yenildi. Programa, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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