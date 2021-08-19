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Kuveyt'ten anlamlı hediye

Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 45 kişiyle destek veren Kuveyt ekibi, beraberinde getirdiği arazöz ve ekipmanlarını İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne hediye etti.
19 Ağustos 2021 23:22
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Kuveyt'ten anlamlı hediye

Kentte 29 Temmuz'da başlayan, havadan ve karadan yapılan etkin mücadeleyle 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için herkes tek yürek oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden alana ulaşan gönüllülerin yanı sıra birçok ülkeden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi.

Bu ekiplerden biri de Kuveyt'ten geldi. Çalışmalara 45 kişiyle katılan Kuveyt ekibi, yanlarında getirdiği 6 arazöz ve ekipmanları AFAD'a hediye etti.

Dost ve kardeş ülkeler mücadeleye destek verdi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi'ye, Kuveyt'ten gelen ekibin Muğla'nın zor gününde yanında olduğunu, ülkenin dost ve kardeşliğini gösterdiğini söyledi.

Afet zamanlarında küçük ve büyük yardım arasında hiçbir fark olmadığını anlatan Tavlı, "Dost ve kardeş ülke Kuveyt'e destek ve yardımları için şükranlarımı sunuyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. Büyük bir afet yaşadık. Burada 10 uçak, 50'den fazla helikopter, 12 bin 500 görevli personel ve bir o kadar vatandaşımız, 10 bine yakın araç mücadeleye destek verdi. Kaza bela olmadan bu afetin sonuçlandırılması bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde çok sayıda dost ve kardeş ülkenin mücadeleye destek verdiğini, bakanlıkların da bu mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Afetin etkilerinin kısa zamanda ortadan kaldırılmasıyla normal hayata dönülmeye başlandığını vurgulayan Tavlı, bundan sonraki süreçte kente gelen misafirleri ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Kardeşlerimizin yanında mücadeleye destek verdiğimiz için memnunuz"

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir başarı gösterdiğini, çok iyi bir koordinasyon sağladığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de geçen "müminler kardeştir" sözünün kendileri için sadece bir sembol olmadığını vurgulayan Al-Zawawi, "Az olsa da verdiğimiz destek bizi çok mutlu eder. Burada AFAD harika bir koordinasyon sağladı. Biz kardeşlerimizin yanında durduk. Ekiplerimiz buradaki kardeşlerinden yangınla mücadelede büyük bir tecrübe kazandı. Türkiye Devleti çok güçlü, orman yangınlarıyla mücadelede iyi bir koordinasyon sağladı. Bizler de kardeşlerimizin yanında bu mücadeleye destek verdiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

"Daha önce böyle büyük bir yangına ve organizasyona katılmamıştık"

Kuveyt'ten gelen ekibin sorumlusu Albay Ahmet El-Raşidi ise büyük olan yangını, tüm ekiplerin söndürmek için yoğun mücadele gösterdiğini söyledi.

AFAD ile koordineli çalıştıklarını anlatan El-Raşidi, şunları kaydetti:

"AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle iki bölgede çalışmalara katıldık. Allah'a şükür yardım ettik, bu felaketten kurtulmak için elimizden geleni yaptık. Allah Türkiye'ye bir daha böyle bir şey göstermesin. Daha önce böyle büyük bir yangına ve organizasyona katılmamıştık. Bizim için de büyük bir tecrübe oldu. Çok şükür ki Türkiye bu anlamda çok güçlü. AFAD çok tecrübeli. Lojistik olarak bize her şeyi temin ettiler. Bu felaketten kurtulduğumuz için Allah'a şükrediyoruz."
Anadolu Ajansı
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