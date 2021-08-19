Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor
|19 Ağustos 2021 23:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında " Yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim olabilecek mi?" sorusuna verdiği "
İnşallah olacak. Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacaklar" yanıtı okulların açılma takvimini bir kez daha gündeme taşıdı.
6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim, özel okullarda daha erken başlayacak. Özel okullar 23 Ağustos Pazartesi günü telafi eğitimleri kapsamında öğrencilerini çağırıyor. Özel okullarda 6 Eylül'e kadar geçen eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin eksik kaldığı konuların işlenmesi planlanıyor.
'Telafi programları uygulanacak'
Özel okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk Sputnik'e süreci şöyle anlattı:
Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre; "Okulların açılış tarihleri 6 Eylül olarak açıklandı. Ancak bunun öncesinde resmi veya özel okullar istekleri halinde telafi programları uygulayabiliyor. Özel okullarımız ağırlıklı olarak bu dönemlerde biraz daha yoğunlaştırılmış programlarla öğrencilerini okullara çağırdı."
'Okul dışarıdan daha güvenli'
Öztürk, yüz yüze eğitime başlaması için özel okullarda alınan hijyen önlemlerini de "Biz özel okullar pandemi sürecinde sürekli teyakkuz halindeydik. Özel okullarımızın çok ciddi bir kısmı temiz okul belgesi aldı. Bunun için de bazı standartları hayata geçirdik. Bu şartlara göre sınıflarda sosyal mesafe aralıklarını belirledik. Her öğrenci için maske ve hijyen sağlayıcı ürünlerini oklarımızın belirli yerlerine yerleştirdik. Okullarımıza öğrencilerimiz HES kodları ve ateş ölçerek kabul ediyoruz. Özel okullarda her katta ayrı bir temizlik elemanı bulunuyor. Okullarımızın temizliği konusunda bir eksiğimiz bulunmuyor. Özel okulların en önemli müfettişi velileridir. Velilerimiz bu konuda bizi her an teftiş ediyor. Okullarımız olarak her türlü hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Ve 'Okul dışarıdan daha güvenli' diyoruz" sözleriyle aktardı.
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