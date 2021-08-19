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Askerler, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, jandarma ekipleri balçığın içinde buldukları çerçeveli Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı.
19 Ağustos 2021 23:41
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Askerler, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra Bozkurt ilçesinde büyük çapta hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zarar gören işyerlerinin temizliğinde görev alıyor. Bu kapsamda Sınarcık Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, bir işyerinde balçığı temizlerken Atatürk fotoğrafı buldu. Jandarma ekipleri, cam çerçeveli Atatürk portresini elleriyle yıkarak muhafaza altına aldı.
İhlas Haber Ajansı
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