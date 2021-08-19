https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşı olmayan öğretmenlerin oranı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin aşılanma oranıyla ilgili olarak "Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir." dedi.
19 Ağustos 2021 23:45
+Aa- Yazdır
Aşı olmayan öğretmenlerin oranı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için alınan tedbirlerin başında aşının geldiğini vurgulayan Bakan Özer, Türkiye'nin eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden biri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."

Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurulduğunu da duyuran Özer; il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını belirten Bakan Özer, aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin ve herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas durumunda yapılacakların Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

Bakan Özer, şu anki bilimsel veriler ışığında belirlenen politikaların yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleneceğini kaydetti.
"Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gereken adımları atacağız." diyen Özer, sürece verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm bakanlar, öğretmenler, eğitim çalışanları ve velilere teşekkür etti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askerler, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı
19 Ağustos 2021 23:41		 'Ateş savaşçıları' şimdi de sel bölgesinin yaralarını sarıyor
19 Ağustos 2021 23:19
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
18 Ağustos 2021 23:46		 Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı
18 Ağustos 2021 22:55
Yozgat'ta polis çift nikah törenine üniformayla katıldı
18 Ağustos 2021 21:43		 Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta: Beni bir kareyle yargılamayın
18 Ağustos 2021 12:30
Evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin izlerini silmek için çalışıyor
17 Ağustos 2021 23:27		 Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor
17 Ağustos 2021 22:57
Bu Aile Sağlığı Merkezi'nde grev yapılmaktadır...!
16 Ağustos 2021 23:07		 Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında
16 Ağustos 2021 22:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:09 - Hatice öğretmen Kovid-19'a yenildi00:05 - MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin00:02 - Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?00:01 - 20 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - Kovid-19 salgını televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirdi23:45 - Aşı olmayan öğretmenlerin oranı açıklandı
23:41 - Askerler, selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı23:37 - Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor23:22 - Kuveyt'ten anlamlı hediye23:21 - Köylülerin sulama suyu sıkıntısı GES sayesinde çözüldü23:19 - 'Ateş savaşçıları' şimdi de sel bölgesinin yaralarını sarıyor23:12 - Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
22:49 - Angela Merkel, BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti22:41 - Babaçay'da konteyner köy kuruluyor22:38 - CHP'li 3 ilçe başkanı istifa etti22:34 - İngiltere'de nüfusun yüzde 94'ü virüse karşı bağışıklık kazandı22:27 - Selçuk Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
22:11 - AFAD'a 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hatice öğretmen Kovid-19'a yenildi
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
20 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Son dakika 2
5n1k 2
oldu mu şimdi yani söylemi 1
musibet 1
Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1
Emelkoca 3
kalbe öküz oturması hissi 1
belki 1
yangın mağduru köylüler 1
en yorucu spor 3
SON İLANLAR
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 86 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Ayrancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar Sezonluk 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam