Aşı olmayan öğretmenlerin oranı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için alınan tedbirlerin başında aşının geldiğini vurgulayan Bakan Özer, Türkiye'nin eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden biri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."



Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurulduğunu da duyuran Özer; il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edileceğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını belirten Bakan Özer, aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin ve herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas durumunda yapılacakların Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

Bakan Özer, şu anki bilimsel veriler ışığında belirlenen politikaların yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleneceğini kaydetti.

"Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gereken adımları atacağız." diyen Özer, sürece verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm bakanlar, öğretmenler, eğitim çalışanları ve velilere teşekkür etti.