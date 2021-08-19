Kovid-19 salgını televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirdi
|19 Ağustos 2021 23:53
|+Aa- Yazdır
Hub Entertainment Research şirketinin yaptığı ankete göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının uygulandığı söz konusu dönemde, daha fazla sayıda kişi televizyonların sürekli yayın akışları ve canlı yayınları yerine seçim yapabileceği içeriklere yöneldi.
Ankete katılanlardan yaklaşık üçte ikisi haziranda televizyonlarında haftada en az bir kez "seç-izle" türü ücretsiz video ve program içerikleri izledi. Bu oran, Şubat 2020'de yüzde 46'ydı.
Katılımcıların yüzde 39'u haftada en az bir kez para ödeyerek film, yüzde 39'u ise televizyon programı izlediği. Her iki gruptaki kişilerin oranı da geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.
Akıllı televizyonların yüzde 40'ı ilk kapanma döneminde satın alındı
Şirket yetkilisi Jon Giegengack, ankete katılanların yüzde 40'ının, bu türden içeriklerin seyredildiği, internet bağlantısı bulunan akıllı televizyonlarını Mart 2020'deki ilk kapanma döneminde aldıklarını belirttiklerini aktardı.
"Seç-izle" türü içeriklere talebin artmasının salgından önce de görülen bir eğilim olduğuna dikkat çeken Giegengack, "İnsanlar, kapanma döneminde daha fazla boş zaman buldu. İşini kaybetmemiş olanların da daha fazla harcayacak parası vardı." değerlendirmesinde bulundu.
Şirket, araştırma için ABD'de 14 ile 74 yaş arasındaki haftada en az 1 saat televizyon izleyen 3 bin tüketiciyle görüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Angela Merkel, BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
19 Ağustos 2021 22:49
|İngiltere'de nüfusun yüzde 94'ü virüse karşı bağışıklık kazandı
19 Ağustos 2021 22:34
|Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu hırsızların hedefi oldu
19 Ağustos 2021 21:49
|Uçaktan düşen Afgan milli futbolcu çıktı
19 Ağustos 2021 18:24
|ABD'de bomba yüklü araç ihbarı: Kongre binası boşaltılıyor
19 Ağustos 2021 17:54
|AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
19 Ağustos 2021 14:08
|Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış!
19 Ağustos 2021 09:20
|Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz
19 Ağustos 2021 09:13
|Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi öldü
18 Ağustos 2021 18:16
|Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu
18 Ağustos 2021 16:51