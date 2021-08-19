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Kovid-19 salgını televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirdi

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, televizyon cihazlarında "seç-izle" türü talebe bağlı içerik hizmetlerini izleyenlerin oranı 2020'ye kıyasla arttı.
19 Ağustos 2021 23:53
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Kovid-19 salgını televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirdi

Hub Entertainment Research şirketinin yaptığı ankete göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının uygulandığı söz konusu dönemde, daha fazla sayıda kişi televizyonların sürekli yayın akışları ve canlı yayınları yerine seçim yapabileceği içeriklere yöneldi.

Ankete katılanlardan yaklaşık üçte ikisi haziranda televizyonlarında haftada en az bir kez "seç-izle" türü ücretsiz video ve program içerikleri izledi. Bu oran, Şubat 2020'de yüzde 46'ydı.

Katılımcıların yüzde 39'u haftada en az bir kez para ödeyerek film, yüzde 39'u ise televizyon programı izlediği. Her iki gruptaki kişilerin oranı da geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

Akıllı televizyonların yüzde 40'ı ilk kapanma döneminde satın alındı

Şirket yetkilisi Jon Giegengack, ankete katılanların yüzde 40'ının, bu türden içeriklerin seyredildiği, internet bağlantısı bulunan akıllı televizyonlarını Mart 2020'deki ilk kapanma döneminde aldıklarını belirttiklerini aktardı.

"Seç-izle" türü içeriklere talebin artmasının salgından önce de görülen bir eğilim olduğuna dikkat çeken Giegengack, "İnsanlar, kapanma döneminde daha fazla boş zaman buldu. İşini kaybetmemiş olanların da daha fazla harcayacak parası vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, araştırma için ABD'de 14 ile 74 yaş arasındaki haftada en az 1 saat televizyon izleyen 3 bin tüketiciyle görüştü.
Anadolu Ajansı
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