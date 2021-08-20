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Hatice öğretmen Kovid-19'a yenildi

Kovid-19'a yakalanan Gaziantepli öğretmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi öğretmenden geriye doğum gününde çocuklarıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.
20 Ağustos 2021 00:09
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Hatice öğretmen Kovid-19'a yenildi

Gaziantep'te bir süredir Kovid-19 tedavisi gören 39 yaşındaki okul öncesi öğretmeni yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hanifi Şireci İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak gören yapan Hatice Atsal (39) bir süre önce rahatsızlanınca başvurduğu hastanede yapılan testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Atsal, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Atsal hastanede yapılan tedaviye yanıt vermeyerek dün yaşamını yitirdi. Atsal'ın cenazesi Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Hatice öğretmenin salgın çıktığından bu yana çocukları için hastalığa karşı çok titiz davrandığını söyleyen yakınları, "Rahatsızlanınca doktora gitmiş. Yapılan testte virüsün Delta varyantı tespit edilince hastaneye yatırıldı. Kısa bir süre içinde duruma kötüleşti" diye konuştu.

Atsal'ın okulundan yapılan açıklamada, "Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan okulumuz Okul Öncesi Öğretmenlerinden Hatice Atsal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" denildi.
Sabah
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