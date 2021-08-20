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Sahte hesaplara hesap sorulacak

Yakında Meclis'e gelecek olan Sosyal Medya Yasası'nda özellikle sahte hesapla yalan, iftira, dezenformasyon ve hakaretlere sıkı takip gelecek. Sosyal medya şirketlerinin, suç teşkil eden paylaşımlar yapan sahte hesaplarla ilgili olarak yetkili mercilere bilgi vermesi sağlanacak. "Kimlik doğrulama sistemi" daha etkin uygulanacak. Şikayet edilen mesajları kaldırmayan şirketlere para cezası geliyor.
20 Ağustos 2021 06:40
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Sahte hesaplara hesap sorulacak

Sosyal medya ile ilgili yeni yasama yılında Meclis'in gündemine getirilmesi planlanan "dezenformasyonla mücadele yasası" taslağının hazırlıkları sürüyor. Taslakta, sosyal medya platformlarıyla ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağı öğrenildi. Özellikle sahte hesaplar üzerinden yapılan provokatif paylaşımların önüne geçecek bir adım atılacak. Bu kapsamda, sosyal ağ sağlayıcılarının suç teşkil eden paylaşımlar yapan sahte hesaplara ilişkin gerektiğinde ilgili mercilere bilgi vermesi hüküm altına alınacak. Sahte hesaplarla mücadele kapsamında "kimlik doğrulama sistemi"nin daha etkin uygulanması sağlanacak. Halihazırda, platformlar bilgi talep edilen hesaplarla ilgili hiçbir veri paylaşmıyor.

SUÇ KONUSU İÇERİKLERİ KALDIRMA

Ayrıca yine konusu suç olan paylaşımlarla ilgili de sosyal medya platformlarına yükümlülük getiriliyor. Yapılan düzenlemeyle yasa dışı olarak kabul edilen içeriklerin, şikayet gelmesinin ardından belli bir süre içerisinde kaldırılmasının hüküm altına alınmasını öngörüyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda, bu platformlara para cezası verilmesi gündemde olacak.

Sahte hesaplar üzerinden suç teşkil eden paylaşım yapan kişilerin bulunamadığına ve sosyal ağ sağlayıcıların da bununla ilgili bilgi paylaşmadığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, "Sosyal ağ sağlayıcılarına 'sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla' diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz. Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır. Bunları bir çerçeveye alacağız. Sansür, yasaklama ve engelleme söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı AK Parti kurmayları ile ilgili bakanların önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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