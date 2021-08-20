624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
|20 Ağustos 2021 06:25
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi
20 Ağustos 2021 06:15
|Üniversite öğrencilerinden de düzenli PCR testi istenecek
19 Ağustos 2021 21:11
|PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
19 Ağustos 2021 20:23
|BDDK, dijital bankacılık yönetmeliğini görüşe açtı
19 Ağustos 2021 18:36
|Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasak
19 Ağustos 2021 17:47
|İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı
19 Ağustos 2021 13:43
|Yerli koronavirüs aşısı mı etkili, Çin aşısı mı? 168 günde belli olacak
19 Ağustos 2021 12:59
|Bakan açıkladı: 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı
19 Ağustos 2021 12:29
|Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
19 Ağustos 2021 12:00
|'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'
19 Ağustos 2021 11:33