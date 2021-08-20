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624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
20 Ağustos 2021 06:25
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624 mülki idare amirinin görev yerleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

Atama Kararnamesine göre görev yerleri değişen mülki idare amirleri:

Memurlar.Net
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