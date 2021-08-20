Aile hekimleri 'sözleşme ve ödeme yönetmeliği' değişikliğine 'hayır' diyecek

Milliyet'ten Hande ATILGAN'ın haberine göre: - Beyaz Önlük Mitingi öncesinde talepleri konusunda ilgilileri uyarmak amacıyla iş bırakma kararı alan aile hekimleri, bu çerçevede 16 Ağustos'ta iş bırakımına gitti. Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Yusuf Eryazğan, söz konusu eyleme katılım oranının yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.

30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile yüzde 10'a varan oranda gelir kaybı yaşayacaklarını, sözleşmelerinin feshinin kolaylaştırıldığını, basına konuşmaları halinde alacakları disiplin cezalarının artırıldığını belirten aile hekimleri, eylemlilik kararı almıştı. Bakanlığın, "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge"sinde değişiklik yaparak hekimlere ek teşvik ödemesi yapılması noktasında iyileştirmelere gitmesi de aile hekimlerini bu kararından vazgeçirmeye yetmedi. Pandemi boyunca çalışma şartlarının giderek ağırlaştığını ve hak kayıplarının arttığını savunan aile hekimleri, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin daha köklü iyileştirmeler talep ediyor. Yönetmelik değişikliğine karşı 28 Ağustos'ta Ankara'da Beyaz Önlük Mitingi yapacak aile hekimleri, 16 Ağustos'ta uyarı niteliğinde iş bırakımına gitti.

Aile Hekimleri, Şubat 2020'de de yine Ankara'da, "Sağlıkta Şiddete ve Hak Kayıplarına Hayır" eylemi gerçekleştirmişti.

AHEF 2. Başkanı Yusuf Eryazğan, Federasyon'dan yapılan çağrının ardından, 26 Temmuz'dan bu yana, 5 bin 982 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının 28 Ağustos'taki mitinge katılım yanıtı verdiğini, 3 bin 235 sağlıkçının istifa dilekçesini vereceğini ve 6 bin 390 kişinin iş bırakacağını belirtti. Eryazğan, illerden aldıkları verilere göre, 16 Ağustos'taki iş bırakmada kimi hekimlerin sadece aşı uygulaması yaptığını belirterek, "Kimileri onu da yapmadı. Ancak hekimler kesinlikle muayene yapmadı. İş bırakmaya katılım yüzde 75 civarında gerçekleşti. 8 Şubat 2020'deki mitingde 3 bin civarı bir katılım olmuştu, bu çağrıya ise 6 bine yakın karşılık geldi" dedi.