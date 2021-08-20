https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normalleşme ile istihdam hızlı arttı

İşten çıkarma yasağının bitmesiyle istihdamda azalma bekleyenler yanıldı. Hizmet sektörü izindeki çalışanlarını çağırdı, turizm işletmeleri ve turizme hizmet veren sektörler canlandı ve istihdamda azalma değil artış oldu. Sanayi ve hizmet sektörü öncülüğünde sadece temmuzda 200 bin ek istihdam oluştu
20 Ağustos 2021 07:34
+Aa- Yazdır
Normalleşme ile istihdam hızlı arttı

Pandemide kapanan iş yerlerinin işçi çıkarmasını önlemek için getirilen 'iş akdini fesih' yasağı, yarı zamanlı çalışma karşılığı ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona erdi. Yeme içme sektöründe kısıtlamaların kalkması, turizmin hızlanması gibi sebeplerle hizmet sektöründe artan istihdamın yanı sıra, mobilyadan gıdaya, tekstil ve konfeksiyondan teknolojik cihazlara kadar her üründe ihracatın artması sebebiyle artan kapasite kullanım oranları, istihdama yansıdı ve istihdam hızlı arttı. Sanayi kuruluşlarında üretimin artmasıyla yeni istihdam ihtiyacı doğarken, hizmet sektörünün açılmasıyla izindeki çalışanlar iş yerine döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, sınırlamaların bittiği, işten çıkarmaların sona erdiği temmuz ayından bu yana Türkiye genelinde 200 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiğini dile getirdi.

SALGINDA 224 MİLYAR LİRA TEŞVİK

Yılmaz, salgın döneminde dört ayrı teşvik uygulamasına gittiklerini, bunlardan özellikle kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının işverenlere önemli katkılar sağladığını bildirdi. 26 teşvik uygulaması olduğunu, bunlardan 19'unun halihazırda sürdürüldüğünü belirterek "Geçen ay yapılan düzenlemeyle asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvikle bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir" bilgisini verdi. Temmuz ayı itibarıyla sona eren 'iş akdi fesih kısıtı' sonrasında istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz "Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var. Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de odalarımız olarak tüm unsurlarıyla güçlü bir Türkiye yolunda her daim çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da salgının birçok sektörde yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde işletmeleri ve çalışanları koruyan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

KAPANMA ESNAFI KORKUTUYOR

Türkiye'de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre temmuz döneminde salgının esnafın gündelik hayatını etkilemesi dramatik düşüş ile yüzde 13'e geriledi. Gündelik yaşamın canlanmasıyla esnaf rahatladı ve salgın psikolojisinden çıkmaya başladı. REM People'ın CEO'su Bülent Peker, normalleşme süreci ve kısıtlamaların kaldırılmasının esnafı rahatlattığını belirterek "Aşılamayla birlikte esnafın salgın psikolojisinden çıkmaya başladığını görüyoruz. Ancak vakaların artmaya başlamasıyla birlikte esnafta kötümser bir algı da oluşuyor. Yeniden kapanma esnaf korkutuyor" dedi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç alacaklara kötü haber kriz derinleşebilir
20 Ağustos 2021 09:24		 Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi
20 Ağustos 2021 09:13
Kartla ödemeler yüzde 35 arttı
20 Ağustos 2021 08:39		 Dönüşüm konutları teslim edildi
20 Ağustos 2021 08:35
İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım
20 Ağustos 2021 07:59		 Petrol ve gaz aramalarında yabancının payı azaldı
20 Ağustos 2021 07:35
Bankalardan kredi değil uluslararası ortak buldu
20 Ağustos 2021 07:20		 En değerli arsa ve konutların olduğu ilçeler belli oldu
19 Ağustos 2021 21:41
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
19 Ağustos 2021 20:35		 Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
19 Ağustos 2021 20:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Mersin'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı09:14 - İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü09:13 - Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi09:07 - Evlere pandemi boyası08:52 - e-spor rüzgarıyla 1.4 milyar $ gelir08:39 - 'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
08:39 - Kartla ödemeler yüzde 35 arttı08:35 - Dönüşüm konutları teslim edildi08:30 - Mayını OZAN bulacak MEMATT temizleyecek08:25 - Taşkın felaketinde 'köprü' tartışması08:20 - Aile hekimleri 'sözleşme ve ödeme yönetmeliği' değişikliğine 'hayır' diyecek08:15 - 'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları
08:05 - Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı08:03 - Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti07:59 - İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım07:56 - Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak07:45 - Malul olan işçinin anne-babasına aylık
07:37 - Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi
Taliban Sözcüsü: Türkiye'ye ihtiyacımız var
'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben şeker kullanmıyorum 1
Deniz suyundaki tuzu yüzde 99,9 filtrelemek 4
sözlükte yalnız olmak 1
marmara bölgesinde yaşamak 3
teşekkürler sözlük 4
5n1k 2
musibet 1
emirhan ve ibrahim'in iyilik videoları 1
ambulans siren sesi 1
chat 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam