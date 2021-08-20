Normalleşme ile istihdam hızlı arttı

Pandemide kapanan iş yerlerinin işçi çıkarmasını önlemek için getirilen 'iş akdini fesih' yasağı, yarı zamanlı çalışma karşılığı ödenen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona erdi. Yeme içme sektöründe kısıtlamaların kalkması, turizmin hızlanması gibi sebeplerle hizmet sektöründe artan istihdamın yanı sıra, mobilyadan gıdaya, tekstil ve konfeksiyondan teknolojik cihazlara kadar her üründe ihracatın artması sebebiyle artan kapasite kullanım oranları, istihdama yansıdı ve istihdam hızlı arttı. Sanayi kuruluşlarında üretimin artmasıyla yeni istihdam ihtiyacı doğarken, hizmet sektörünün açılmasıyla izindeki çalışanlar iş yerine döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, sınırlamaların bittiği, işten çıkarmaların sona erdiği temmuz ayından bu yana Türkiye genelinde 200 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiğini dile getirdi.

SALGINDA 224 MİLYAR LİRA TEŞVİK

Yılmaz, salgın döneminde dört ayrı teşvik uygulamasına gittiklerini, bunlardan özellikle kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının işverenlere önemli katkılar sağladığını bildirdi. 26 teşvik uygulaması olduğunu, bunlardan 19'unun halihazırda sürdürüldüğünü belirterek "Geçen ay yapılan düzenlemeyle asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvikle bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir" bilgisini verdi. Temmuz ayı itibarıyla sona eren 'iş akdi fesih kısıtı' sonrasında istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz "Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var. Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de odalarımız olarak tüm unsurlarıyla güçlü bir Türkiye yolunda her daim çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da salgının birçok sektörde yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde işletmeleri ve çalışanları koruyan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

KAPANMA ESNAFI KORKUTUYOR

Türkiye'de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre temmuz döneminde salgının esnafın gündelik hayatını etkilemesi dramatik düşüş ile yüzde 13'e geriledi. Gündelik yaşamın canlanmasıyla esnaf rahatladı ve salgın psikolojisinden çıkmaya başladı. REM People'ın CEO'su Bülent Peker, normalleşme süreci ve kısıtlamaların kaldırılmasının esnafı rahatlattığını belirterek "Aşılamayla birlikte esnafın salgın psikolojisinden çıkmaya başladığını görüyoruz. Ancak vakaların artmaya başlamasıyla birlikte esnafta kötümser bir algı da oluşuyor. Yeniden kapanma esnaf korkutuyor" dedi.