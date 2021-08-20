Petrol ve gaz aramalarında yabancının payı azaldı
|20 Ağustos 2021 07:35
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karada ve denizlerde hidrokarbon keşfi çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de (MAPEG) özel ve kamuya arama ruhsatı vermeyi sürdürüyor. Türkiye'de devam eden arama faaliyetleri, ruhsat sayısı 2021 Mayıs ayı itibarıyla 2019 yılına göre yüzde 9,4 artışla 326 adet oldu. Petrol sondajları Güneydoğu'da yoğunlaşırken doğalgaz sondajları ise Trakya bölgesinde yoğunluk kazandı. Son yıllarda sayısı Karadeniz ve Akdeniz'de artan hidrokarbon keşfi çalışmaları çerçevesinde Fatih sondaj gemisi 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı.
YÜZDE 45,3'TEN 75,7'YE
2014-2021 yılları arasındaki sekiz yıllık süreç değerlendirildiğinde kamunun sahibi olduğu ruhsat sayısının Türkiye'deki toplam arama ruhsatı sayısı içerisindeki oranı yüzde 45,3 iken, bu rakam yüzde 75,7'ye yükseldi. Yerli özel şirketlerin oranı yüzde 25,2'den yüzde 21,2, yabancı firmaların oranı ise yüzde 19,7'dan yüzde 3,1'e geriledi.
Mayıs 2021 itibarıyla toplam 326 adet petrol arama ruhsatının kara alanlarındaki oranı yüzde 73, karar suları içi alandaki oranı yüzde 5 ve münhasır ekonomik bölge olan kara suları dışındaki oranı ise yüzde 22 oldu. Yine, 326 adet arama ruhsatının toplam yüz ölçümü 38,47 milyon hektarı buldu. Toplam arama ruhsatı yüzölçümünde yüzde 77,1'lik paya sahip olan deniz ruhsatlarında yalnızca kamu faaliyet gösterirken yüzde 22,9'luk kara alanlarının yüzde 64,9'unda kamu, yüzde 31,7'sinde yerli firmalar ve yüzde 3,4'ünde ise yabancı firmalar faaliyetlerine devam ediyor.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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