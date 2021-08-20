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Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört

Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de satışa sunuldu
20 Ağustos 2021 07:37
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Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört

ABD merkezli alışveriş platformu Etsy, Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sundu.
ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'de, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşen insanların silüetlerinin ve 'Kabil Atlama Kulübü' ifadelerinin yer aldığı tişörtleri satışa sunuldu.

Geçen pazartesi günü Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişinin Kabil Havalimanı pistini doldurup, ABD dahil batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye eden askeri uçaklara binmeye çalışmasıyla kaos sahneleri görülmüştü.
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Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sosyal medyada tepki çeken tişörtün satışına bazı sitelerde halen devam ediliyor.

Taliban kontrolünde Afganistan

'Afganistan'dan havalanan ABD uçağından düşenlerden biri, genç milli futbol takımı oyuncu
Memurlar.Net
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