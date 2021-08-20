Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört
|20 Ağustos 2021 07:37
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ABD merkezli alışveriş platformu Etsy, Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesinin
ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların C-17 askeri nakliye uçağından aşağı
düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa
sundu.
ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'de, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşen insanların silüetlerinin ve 'Kabil Atlama Kulübü' ifadelerinin yer aldığı tişörtleri satışa sunuldu.
Geçen pazartesi günü Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişinin Kabil Havalimanı
pistini doldurup, ABD dahil batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye eden askeri
uçaklara binmeye çalışmasıyla kaos sahneleri görülmüştü.
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Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Sosyal medyada tepki çeken tişörtün satışına bazı sitelerde halen devam ediliyor.
Taliban kontrolünde Afganistan
'Afganistan'dan havalanan ABD uçağından düşenlerden biri, genç milli futbol takımı oyuncu
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