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Mayını OZAN bulacak MEMATT temizleyecek

IDEF Fuarı katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuarın en ilgi çeken ürünleri arasında TÜBİTAK'ın geliştirdiği mayın dedektörü OZAN ile ASFAT'ın ürettiği MEMATT bulunuyor. Her iki ürün de yüzde 100 yerli ve milli özellikleriyle dikkat çekiyor
20 Ağustos 2021 08:30
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Mayını OZAN bulacak MEMATT temizleyecek

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ürünler, İstanbul'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Fuarın en çok dikkat çeken ürünleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) geliştirdiği yüzde 100 yerli katlanabilir mayın dedektörü OZAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Şirketi'nin (ASFAT) ürettiği yerli mayın temizleme aracı MEMATT bulunuyor.

TÜBİTAK, IDEF 2021'de Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile yer alıyor. Yeni nesil savaş uçakları için milli seyir füzesi SOM-J, kanatlı güdüm kiti KGK-SİHA-82, görüş ötesi hava füzesi GÖKDOĞAN, görüş içi hava füzesi BOZDOĞAN ve KUZGUN serisi, yeni nesil güdüm kitleri GÖZDE ve GÖKÇE, lazer güdümlü minyatür mühimmat BOZOK, mayın dedektörü OZAN'ı sergiliyor.

2022'DE TEST AŞAMASINA GİRECEK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "SAGE, BİLGEM, MAM ve UZAY ile oldukça güçlü bir şekilde fuara katılım gösterdik. Geçmişte sadece uçaklara yönelik teknolojiler geliştiriyorduk ama yakın zamanda Türkiye'nin en kuvvetli olduğu alan İHA ve SİHA sistemleri oldu.

Mühimmatlarımız insansız hava aracı teknolojimize katkı vermek üzere geliştirilmiş ürünler olarak ilk kez sergileniyor. Halen devam eden çalışmalar 2022'de test ve ürünleşme aşamasına geçecek. TÜBİTAK BİLGEM, bu yıl fuarda TÜBİTAK mühendisleri tarafından yüzde 100 milli ve özgün olarak geliştirilen katlanabilir mayın detektörü OZAN'ı sergiliyor.

Sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgelerinde gerçekleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcı aramasının en doğru şekilde yapılabilmesini sağlayan OZAN, hafifliği, boyutu ve görev tamamlama yeteneği ile üstün özelliklere sahip. TÜBİTAK BİLGEM, özellikle savunma sanayisinde haberleşme boyutunda veya silah sisteminde optik esaslı siteme dönüyor.

Bir diğer yenilik de milli ve yerli kendi işletim sistemimiz olan Çakıl... ASELSAN ile birlikte geliştirdiğimiz, silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci olan Çakıl, oldukça kritik bir öneme sahip" dedi.

TIRLAR X-RAY'LE ARANACAK

IDEF'te sergilenen milli tarama sistemi MİLTAR ile uyuşturucu, silah ve patlayıcı maddeler sınırdan geçen kamyon ve tırlar dev bir X-ray cihazı ile aranacak. Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak üretilen MİLTAR'lar yılsonunda Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kullanılmaya başlanacak. Sistem ilk olarak İzmir Alsancak'ta kullanıma girecek. MİLTAR'lar ile sınırlardaki araç ve konteynerler fiziki müdahale olmadan kontrol edilerek beyana aykırı ve yasadışı eşya ticareti ile ülke ve kamu güvenliğini tehdit edecek eşyaların yurda girişi engellenecek. Bir saatte 4 buçuk metre yükseklik, 2.6 metre genişlik ve 20 metre uzunluktaki 20 araç tarama kapasitesine sahip olacak sistem, her türlü hava koşulunda 7/24 faaliyet gösterebilecek. İnsan sağlığını gözeten teknoloji ile donatılan MİLTAR kaçak eşya, uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti ile organik ve inorganik maddelerin ayrımını yapabilecek.

PUSAT'A BÜYÜK İLGİ

IDEF'TE TÜMOSAN, kendi alt yapılarıyla geliştirdiği askeri araç PUSAT ile büyük ilgi gördü. TÜMOSAN Alt Sistemler Tasarım Müdürü Emre YENER "TÜMOSAN'ın tüm alt sistemlerinde kullanılan motor, süspansiyon yani tüm ürünlerimizi aslında biz PUSAT bünyesinde kullanıyoruz. Bu anlamda yüzde 100 yerliliğe sahip Türkiye'deki tek araç. Export lisansla ilgili yasağa tabi değiliz. Bu yıl fuara ilk defa PUSAT Hibrit aracımızı da getirdik. 4 farklı moda sahip aracımızla 30 kilometreye kadar, sadece batarya kullanarak, sessiz olarak operasyon bölgesine kadar gidebiliyor" dedi.

YERLİ KALAŞNİKOF GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Özyurt Silah Sanayi'nin ürettiği yerli kalaşnikof Asi 21 piyade tüfeği ilk kez sergilendi. Özyurt Silah Sanayi'nin Kurucu Başkanı Serdar Özyurt, "ASİ 21'in etkili menzili 600-650 metre. Hafifliği 4 kilo ama 3 kilonun altına düşürmeyi planlıyoruz. 30 şarjör kapasitesi var. Arap ve Afrika ülkelerinden yoğun talep var. Prototipleri bitti, 15 gün içerisinde seri üretime geçiyoruz" dedi

ASELSAN'IN SARP'I GÖZDE

ASELSAN Konya'nın üretimini gerçekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre edilebildiği ve tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı silah sistemi SARP, IDEF'te yoğun ilgi görüyor. ASELSAN Konya Program Yönetimi, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ümit Mercimek, SARP'ı fuara örnek getirdiklerini söyledi.

SAVUNMADA DİJİTAL BİRLİK

HAVELSAN tarafından geliştirilen, insansız hava (İHA) ve kara araçlarından (İKA) oluşan Türk savunma sanayisindeki "Dijital Birlik" konsepti IDEF

2021'de sergilendi. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, "Bu çalışma sürü ve takım halinde otonom sistemleri, insansız hava araçları ve insansız kara araçlarının müşterek bir harekata destek vermesi için tasarlandı. İHA ve İKA'ların ortak görev yapabileceği ve sahadaki güvenlik kuvvetlerimize saha desteği verebileceği bir tasarım" dedi. Dijital Birliklerin eylülde muhaberebe sahasında olması bekleniyor.

Fuarda Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Şirketi (ASFAT) yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri yerli mayın temizleme aracı MEMATT da ziyaretçilerle buluşuyor. Araçtan bu zaman kadar 30 adet ürettiklerini ifade eden İş Geliştirme Uzmanı Yasin Arslan, "Şirketimiz Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı MAFAM'ın ihtiyaçları doğrultusunda 6 adet üretmiştik. Teslimatların yapılacağı zaman Azerbaycan için bir talep söz konusu oldu. Bununla beraber 20 adet için Azerbaycan ile sözleşme imzalandı. Bunun dışında Burkino Faso ile 4 adet ile imzalar atıldı" dedi.

KORAY TAŞDEMİR

Sabah
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