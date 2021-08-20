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İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım

Güçlü büyüme istihdama da damga vurdu. İşten çıkarma yasağının bittiği temmuzda sigortalı çalışan sayısı 200 bin arttı. İŞKUR, 123 bin kişiyi işe yerleştirdi. Analistler temmuzda tek hane işsiz bekliyor
20 Ağustos 2021 07:59
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İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım

Türkiye, pandeminin etkili olduğu 2020'de ve bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olurken, 1 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyrek verisi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük büyüme oranlarından birine ulaşılması bekleniyor. Sanayi üretiminden kapasite kullanım oranına, güven endekslerinden ihracat rekorlarına, otomotiv ve beyaz eşya satışlarından şirketlerin açıklanan ikinci çeyrek bilançolarına kadar tüm verilerde kendini hissettiren büyüme, işsizlikteki düşüş ve yeni işe yerleştirmelerdeki artışla ete kemiğe de büründü.

İŞE YERLEŞTİRMEDE REKOR

Kriz lobisinin 'vatandaşa yansımıyor' argümanı ile arka plana atmaya çalıştığı büyüme performansı, haziran sonu itibarıyla işsizliği yüzde 10.6 ile 3 yılın en düşük seviyesine çekti. Büyümenin en önemli yansıması İŞKUR'un temmuz ayı verilerinde kendini gösterdi. İşten çıkarma yasağının da sona erdiği temmuz ayında İŞKUR'un işe yerleştirdiği kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 123 bin 531 kişi ile son 2.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

1 YILDA 968 BİN KİŞİYE İŞ

İŞKUR tarafından işe yerleştirilen kişi sayısı, yılın ilk 7 ayında yüzde 33 artarak 615 bin 380 kişiye ulaştı. İŞKUR son 1 yılda 968 bin 323 kişiyi işe yerleştirdi. Yılın ilk 7 ayında 600 bin 844 kişi özel sektörde, 14 bin 636 kişi ise kamuda işe yerleştirildi. İlk 7 ayda işe yerleştirilen 615 bin kişiden 83 bini İstanbul'da, 51 bini Ankara'da, 35 bini İzmir'de, 27 bini Bursa'da, 23 bini Kocaeli'nde, 20 bini Aydın'da, 15 bini Gaziantep'te bulunuyor.

İŞSİZ SAYISI % 10 AZALDI

İŞKUR verilerine göre işten çıkarma yasağının sona ermesine rağmen, temmuzda işsiz sayısı azaldı. 2020'nin temmuz ayında 3 milyon 325 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 azalarak 2 milyon 995 bin kişiye geriledi.

GÖZLER TÜİK'TEN GELECEK SON DAKİKA HABERİNDE

YILIN ikinci çeyreğinde özellikle ihracattaki güçlü toparlanmanın etkisiyle işsizlik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 puanlık rekor düşüşle yüzde 10.6 ile 3 yılın en düşük seviyesine indi. İşsizlik aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen 2021 hedefi olan yüzde 12.9'un da altına geriledi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 823 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin sayısı 602 bin kişi artı.

Ekonomideki güçlü ivmenin üçüncü çeyreğe taşınması, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini yukarı revize etmelerini sağlarken, analistler, temmuzda işsizliğin tek haneye gerileyebileceği görüşünde.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Sabah
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