'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları

Konya'da seyyar çaycı Muhammet İlhan'ın(41) soğuk çay kavgası nedeniyle öldürdüğü Emel Göçer'in(33) yeğeni Zerda Göçer SABAH'a konuştu. Ankara'da yaşayan Göçer, yeğenleriyle birlikte tatile giderken mola verdiği Konya-Seydişehir karayolundaki çay bahçesinde 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı İlhan(41) tarafından tabanca ile vurulmuştu. Yeğen Göçer, "Tabancasını çıkarınca kaçtık, bir ses duydum arkamı dönmemle, halamın ayağıma düşmesi bir oldu. Telefonum masada kalmıştı. 'Telefonumu alayım ambulansı arayacağım' deyince 'Sus seni vururum. Senin de beynini uçururum" dedi.

Konya'da seyyar çaycı Muhammet İlhan'ın çayın soğuk geldiği gerekçesiyle uyaran ve tabancayla öldürdüğü Emel Göçer'in kuzeni SABAH'a konuştu. Göçer'in kuzeni Zerda Göçer, "Tabancasını çıkarınca kaçtık, bir ses duydum arkamı dönmemle, halamın ayağıma düşmesi bir oldu. Telefonum masada kalmıştı, 'Telefonumu alayım ambulansı arayacağım' deyince 'Sus seni vururum' dedi" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayan 33 yaşındaki Emel Göçer, yeğenleriyle birlikte tatile giderken mola verdiği Konya-Seydişehir karayolundaki çay bahçesinde 'soğuk çay' tartışması nedeniyle tartıştığı işletmeci 41 yaşındaki Muhammet İlhan tarafından tabanca ile vuruldu.

Ağır yaralı Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı işletmeci İlhan ise suç aleti tabanca ile birlikte Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. Göçer'in olay anında yanında bulunan kuzeni 19 yaşındaki Zerda Göçer SABAH'a konuştu.

'GEL İÇERİ SICAK SUYU GÖSTEREYİM'

Zerda Göçer, halası ve kuzenleri ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktıklarını, bu sırada Seydişehir yolu üzerinde mola verdiklerini kaydederek, "Bir yerde durarak mola verdik.

Biz gittiğimizde bir müşteri daha vardı, çay istedik. Halam çayın soğuk olduğunu söyleyerek sıcak su istedi. Muhammet İlhan halama bağırarak, 'Gel içeri sıcak suyu göstereyim' dedi. Bu sırada aralarında tartışma başladı. Halam adamı itince o da üzerine gelmeye başladı" dedi.

'SENİN DE BEYNİNİ UÇURURUM'

Muhammet İlhan'ın silahını çıkardığını dile getiren Göçer, korkarak kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Göçer, "Silahı Emel halama doğrulttu ve 'sıkayım mı' dedi. Halam elini itti ve arabaya yöneldi. Biz de korkarak etrafa kaçtık. O arada silah sesi geldi, arkamı dönmemle halamın ayağıma düşmesi bir oldu.

Aniden gittiğimiz için telefonlarımız cüzdanımız masada kaldı. Ben tekrar içeri doğru yöneldim, adama telefonumu almak için yalvardım 'ambulansı arayım' dedim. 'Yaklaşma seni de vururum, senin de beynini uçururum' dedi.

Kuzenim beni arkamdan çekti, o adam yanımıza gelerek hepimizin kafasına silah doğrulttu. Polislerin geldiğini görünce koşarak içeri girdi, kapıyı kapattı. Jandarma içeri doğru yöneldi, onlara da silah doğrulttu" diye konuştu.

'KENDİ HALİNDE İNSANLARIZ'

'Soğuk çay' gerekçesiyle halasını öldüren Muhammet İlhan'ın en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen Zerda Göçer, Kendi halimizde işimizde gücümüzde insanlarız. Halamın kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandı.

O adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Oğlu da çok sakindi ondan da şikayetçi olacağız. Biz orada feryat figan bağırırken annesi masadaki bardakları topluyordu. Adamın yaptığı normalmiş gibi davrandılar.

Belki halam olmasaydı karısını öldürecekti. Telefonumu almama izin vermediler, yola atladık, yoldaki insanlar polisi ambulansı aradılar. Bu normal bir cinayet değil, kadın cinayeti" şeklinde konuştu.