Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak

Etiler'de apartman girişinde galericilik yapan Eren San, apartman sakininin motosikletini park etmesine, 'Burası benim dükkanımın önü, benden izinsiz kimse park edemez' diyerek engelledi. Savcılık bilirkişi atadı. Bilirkişi, ne apartman yöneticilerinin oy birliğiyle aldığı bir karar ne de belediyece alınmış bir izin bulunmadığı değerlendirmesinde bulununca, galerici San hakkında 'Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme' suçundan dava açıldı.

Günlük hayatta, büyük kentlerde yaşayan vatandaşların birçoğunun yaşadığı problemlerden bir tanesi olan otopark sorunuyla ilgili emsal bir karara imza atıldı. Savcılık, dükkanının önüne park ettirmeyen esnafın belediyeden bir izni olmadan kaldırımı işgal etmesiyle ilgili dava açtı. 58 yaşındaki Hakan Kulaberoğlu İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ediyordu. Geçtiğimiz yıl 23 Ağustos günü kullandığı motosikleti oturduğu binanın ortak kullanım alanına park etti. İddiaya göre apartman giriş katında galericilik yapan Eren San, park edilen motosikleti yerinden alarak başka bir alana bıraktı.

'DÜKKANIMIN ÖNÜ PARK EDEMEZSİN'

Motosikletinin yerinde olmadığı gören Kulaberoğlu, San'ın yanına giderek motosikletini sorduğunda ise 'Burası benim dükkanımın önü, benden izinsiz kimse park edemez' yanıtıyla karşı karşıya kaldı. Savcılığa başvuran Hakan Kulaberoğlu'nun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMEDE BULUNDU

Savcılık, dosyaya bilirkişi atadı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi binanın ortak alanını herhangi bir apartman tarafından alınan oy birliği kararı olmadığı veya belediyece verilmiş bir izin de bulunmadığı fakat Eren San'ın bu duruma rağmen ortak alanı kendi kullanımına tahsis ederek işgal ettiğini belirledi.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETTİ

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda galerici Eren San hakkında 'Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eren San hakkında açılan dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

'BURAYA BEN PARK EDİYORUM'A DA 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Emsal niteliği taşıyan bu dava öncesi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aracını sokakta boş bulunan yere park eden kadına, "Başka yere park et. Buraya ben park ediyorum" diyerek engel olmak isteyen kişiye de "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

DİLEK YAMAN DEMİR