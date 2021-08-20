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Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
20 Ağustos 2021 08:03
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Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu, 11 Ağustos'ta Altındağ'da yabancı uyruklu vatandaşlarla mahalle sakinleri arasında çıkan olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ve yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti.

Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhanımıza rahmet, Ali Yasinimize acil şifalar nasip eylesin" dedi.
DHA
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