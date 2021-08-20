Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı
Fenerbahçe-Helsinki mücadelesinde attığı golle takımını galibiyete götüren Muhammed Gümüşkaya, gol sevinci sırasında formadaki kulüp armasını bulamadı.
|20 Ağustos 2021 08:05
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Fenerbahçe ile Helsinki, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak tur öncesi avantajı kaptı. 20 yaşındaki genç futbolcunun golü sosyal medyada gündem oldu.
Gol sevincinin ardından formada yer alan kulüp armasını öpmek isteyen Muhammed Gümüşkaya kısa bir süre armayı aradı ancak bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni tanıtılan üçüncü formasında arma yerine göğüste Fenerbahçe yazısı yer alıyor.
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