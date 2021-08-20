İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
|20 Ağustos 2021 09:14
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, Maliyeciler Mahallesi 52 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede Ülviye Kuru (55) oğlu S.K. (28) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra fenalaştı.
Bu sırada S.K. annesiyle boşanma aşamasında olan babasını arayarak gelmesini söyledi.
Aynı adresten kadına yönelik şiddet ihbarı alarak olay yerine gelen polis ekipleri ise Ülviye Kuru'yu daire kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu.
Polis ekipleri, annesinin başında bekleyen ve dairedeki bir cama yumruk attığı için elinden yaralanmış olan S.K'yı gözaltına aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan S.K. daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Kuru'nun cansız bedeni savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mersin'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
20 Ağustos 2021 09:22
|'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları
20 Ağustos 2021 08:15
|Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
19 Ağustos 2021 23:12
|112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
19 Ağustos 2021 20:13
|Eski eşini boğarak öldürüp sokakta 'öldürdüm onu' diye bağırdı
19 Ağustos 2021 18:54
|Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
19 Ağustos 2021 18:04
|Öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 3'ü ağır 13 yaralı
19 Ağustos 2021 16:26
|Öğretmen tarafından öldürülen polisin eşi: Katiller de ağlar
19 Ağustos 2021 15:09
|Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı
19 Ağustos 2021 14:04
|Polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
19 Ağustos 2021 12:33