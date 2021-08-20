Taşkın felaketinde 'köprü' tartışması

Milliyet'ten Mert İNAN'ın haberine göre: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve taşkının nedenine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Tartışmaların odağında ise uzmanların gündeme getirdiği, Ezine Nehri'nin denize açılan kısmının yol dolgusu ile daraltılmış olduğu iddiası yeralıyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise halk arasında Harmason Köprü olarak bilinen yapının yıkılmadığını ve Bozkurt'taki taşkına etki etmediğini belirtiyor.

'Köprüyle ilgisi yok'

Milliyet'e bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, Abana Köprüsü'nün deniz seviyesinden 9 metre, Bozkurt ilçesinin ise 27 metre yüksekte olduğunu belirterek "Köprünün Bozkurt'ta oluşan sele sebep olması için 28 metre kabarması gerekirdi. Böyle bir durum olsa sel önce Abana'ya yönelirdi. Hasar 2.5 kilometre mesafedeki Bozkurt ilçesinde oluştu, köprüyle alakası yok" bilgisini paylaştı.

Su Politikaları Derneği Başkanı ve eski DSİ yönetici Dursun Yıldız ise Harmason Köprü'nün taşkına etkisiyle ilgili yeni iddiaları gündeme taşıdı. Taşkın öncesi çekilen fotoğraf ve görüntüler üzerinden köprünün ayak açıklıklarının büyük oranda kapalı olduğunu tespit ettiklerini belirten Yıldız, "Köprüden denize kadar olan bölgede Ezine nehrinin denize çıkışını engelleyecek şekilde bir birikimin oluştuğu belirgin. Köprü açıklıkları arasındaki birikim, suyu membaya doğru kabarttı. Bu durum suyun Abana'ya yönelmesine neden olduğu gibi, Bozkurt ilçe merkezinin taşmasını hızlandırarak taşkının daha hızla yayılmasına neden oldu" dedi.

Harmason Köprü'de oluşan su birikmesi nedeniyle Abana'nın da taşkından zarar gördüğünü savunan Yıldız, "Köprü önünde suyun kabarmadan köprü altından geçmediğini tespit ettik. Kabarma olmasa taşkın akımı sorunsuz bir şekilde denize ulaşacaktı. Köprü önünde kabararak su membaya doğru şişmiş, Abana ilçesine yönelmiştir. Bu nedenle köprü görevini tam olarak yapmamış suyun kabarmasına neden olmuştur" dedi.