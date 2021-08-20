Kartla ödemeler yüzde 35 arttı
|20 Ağustos 2021 08:39
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19 - 23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14.5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bayramda en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile market - gıda sektöründe gerçekleşti. İkinci sırada akaryakıt istasyonları, üçüncü sırada giyim ve aksesuar yer aldı.
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi. 1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7.7 milyar TL'lik MTV ödemesi yapıldı.
273 milyon kart var
Geçen yılın temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış göstererek 273.7 milyon adede ulaştı.
Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122.2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 26.9 milyar TL'sinde banka kartları ve 2.2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
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