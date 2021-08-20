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Şok Market
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Kartla ödemeler yüzde 35 arttı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, temmuzda kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151.3 milyar TL'ye ulaştı. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de 80.4 milyon adet kredi kartı, 142.3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
20 Ağustos 2021 08:39
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Kartla ödemeler yüzde 35 arttı

19 - 23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14.5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bayramda en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile market - gıda sektöründe gerçekleşti. İkinci sırada akaryakıt istasyonları, üçüncü sırada giyim ve aksesuar yer aldı.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi. 1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7.7 milyar TL'lik MTV ödemesi yapıldı.

273 milyon kart var

Geçen yılın temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış göstererek 273.7 milyon adede ulaştı.

Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122.2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 26.9 milyar TL'sinde banka kartları ve 2.2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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