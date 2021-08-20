e-spor rüzgarıyla 1.4 milyar $ gelir

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: - E-spora ilgi hız kesmezken, sektördeki yatırımların 2021 yılı sonuna kadar 1.4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, e-sporun çok hızlı geliştiğini ve birçok sektörü büyüklük olarak çoktan geride bıraktığını belirterek, "2021 yılı sonuna kadar yatırımların miktarının ise 1.4 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. E-spor dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir şekilde büyüyor. Dijital oyun piyasasında dünyada 18. sırada yer alan Türkiye'de, profesyonel takımların yanı sıra 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı bulunuyor. Bu büyüme artarak devam edecek" dedi.

5 bin 703 lisanslı sporcu

Türkiye'de lisanslı e-spor külübü sayısının 142'ye ulaştığını aktaran Özdemir, "En fazla lisanslı e-spor kulübü barındıran iller ise sırasıyla 35 kulüple Mersin, 16 kulüple İstanbul, 12 kulüple Ankara ve 11 kulüple Manisa. Lisanslı sporcu sayılarına bakıldığında ise 4 bin 174'ü erkek, 1.529'u kadın olmak üzere toplam 5 bin 703 lisanslı e-sporcumuz bulunuyor" bilgisini verdi.

Özdemir, açılmayla beraber e-sporda fiziksel turnuvaların da başladığını anımsatarak, şunları söyledi: "Pandemi başladıktan kısa süre sonra bütün turnuvalar online platforma taşınmıştı. Offline ve seyircili turnuvalar uzun süre yapılamasa da e-spor heyecanı online platformda devam etti. Şimdi yeni yeni canlı turnuvalar yapılmaya başlandı. Organizasyonlar halen kısıtlı sayıda seyirciyle ve tüm sağlık tedbirleri alındıktan sonra hayata geçirilse de yoğun ilgi görüyor. Twitch gibi online yayın platformlarındaki canlı karşılaşmalar pek çok e-spor sever tarafından izleniyor. Düzenlenen turnuva sayısı artıyor. Bundan sonra yeni turnuvalar düzenlendiğine tanıklık edeceğiz."

Türkiye kupası finali yapıldı

Yeni turnuvalar düzenleniyor. TESFED en son dernek olarak Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nın finallerini gerçekleştirdi.

Alper Özdemir, şu bilgileri verdi: "Kupada 11 farklı dalda düzenlenen e-spor maratonunun ardından finallerde şampiyonlar belirlendi. Bundan sonra hedefimiz ise elbette yolumuza kaldığımız yerden devam etmek ve ülkemizin e-spor alanında bir marka haline gelmesi hedefimiz doğrultusunda yaptığımız bu ve benzeri organizasyonlara yenilerini eklemek olacak. Bitexen TESFED Türkiye Kupası geçtiğimiz yıl 4 branşta ilk kez uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil eden milli e-sporcularımızı çıkardı. Bunlardan NBA2K turnuvasının en iyilerinden oluşan Türkiye E-spor Milli Takımı ise ülkece göğsümüzü kabartan bir başarı kazanarak FIBA E-sports Open'da şampiyon oldu. Bu yılki Türkiye Kupası'nın Dota 2, Tekken 7, CS:GO ve eFootball PES şampiyonları da, Uluslararası E-spor Federasyonu'nun düzenlediği '13. Dünya E-spor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek."

Meslek olarak seçiliyor

Bazı üniversitelerde e-sporla ilgili uzmanlaşmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlandığına da işaret eden Alper Afşin Özdemir, "Bir üniversitede hem oyuncu olarak hem de e-spor ekosisteminde kariyer yapmak isteyen uygulamalı eğitimle fırsatlar sunmak için e-spor bursu veriliyor. Ayrıca bugün hemen her üniversitede mevcut olan e-spor kulüpleri de turnuvalara katılarak isteyen öğrencilerin bu alanda profesyonelleşmesi için önemli bir alan açıyor. E-sporda profesyonellik, el-göz koordinasyonu, hızlı hareket etme ve refleks gösterme gibi nitelikler gerektirmesi nedeniyle kısa sürüyor. Ancak kariyer olanakları sadece e-sporcu olmakla sınırlı değil. E-spor ekosistemi, antrenörlük, hakemlik, yayıncılık, analistlik, insan kaynakları uzmanlığı, organizatörlük, etkinlik yöneticiliği, hukuk, finans uzmanlığı gibi birçok alanda kariyer imkanı sunuyor."