Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
|20 Ağustos 2021 09:22
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocapınar Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.
Alanda, kazma, kürek, yer altı gözetleme cihazı ve bakır çubuklar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Küfürbaz hırsız tutuklandı
20 Ağustos 2021 10:59
|Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi
20 Ağustos 2021 10:56
|Adana'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı
20 Ağustos 2021 10:36
|İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
20 Ağustos 2021 10:28
|Polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Üniformanı üstünden çıkartacağım, müptezel
20 Ağustos 2021 10:19
|İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar
20 Ağustos 2021 10:04
|İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
20 Ağustos 2021 09:14
|'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları
20 Ağustos 2021 08:15
|Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
19 Ağustos 2021 23:12
|112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
19 Ağustos 2021 20:13