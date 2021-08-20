Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|20 Ağustos 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Elvan: Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz
20 Ağustos 2021 11:20
|Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
20 Ağustos 2021 10:50
|İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
20 Ağustos 2021 10:30
|Borsa güne yatay başladı
20 Ağustos 2021 10:02
|Türkiye'nin en uzun 4. köprüsünde inşaat sürüyor
20 Ağustos 2021 09:30
|Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi
20 Ağustos 2021 09:13
|Kartla ödemeler yüzde 35 arttı
20 Ağustos 2021 08:39
|Dönüşüm konutları teslim edildi
20 Ağustos 2021 08:35
|İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım
20 Ağustos 2021 07:59
|Petrol ve gaz aramalarında yabancının payı azaldı
20 Ağustos 2021 07:35