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İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar
İSTANBUL'da esnaflara kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak tehdit ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan şahıslar, iki otele tabanca ve bıçakla baskın düzenledi
|20 Ağustos 2021 10:04
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Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir otelin ortaklarından olan Adnan S., kardeşleri Melik ve Faysal S. ve adamları ile birlikte iki otele baskın düzenledi. Olayda saldırganlar tabanca ve bıçaklarla darp ettikleri otel çalışanlarını yaraladı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırganlardan Adnan S. ile kardeşi Melik S. tutuklanırken, diğer kardeş Faysal S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.
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