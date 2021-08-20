Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
|20 Ağustos 2021 10:15
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın kuzeyi ile Iğdır'ın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 36, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26, Ardahan'da 24 derece olacak.
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