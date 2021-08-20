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Polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Üniformanı üstünden çıkartacağım, müptezel

Bağcılar'da polisin "orantısız güç" kullandığı iddialarının aksine olayda suç makinesinin saldırdığı görüntüler ortaya çıktı-Saldırganlar adli makamlarca serbest bırakıldı
20 Ağustos 2021 10:19
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Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınacakları esnada polis ekiplerine akıl almaz bir saldırıda bulundu. Polisin orantısız güç kullandığı iddialarının aksine yeni görüntülerin ortaya çıktı.

50'ye yakın suç kaydı bulunan "Panda Ahmet" adlı şahsın kardeşinin polise, "Üniformanı çıkartacağım, müptezel" diyerek küfür ve hakaretler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i adli kontrol diğer ikisi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bağcılar Merkez Mahallesi 738 Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü uygulama yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapmak ve GBT'lerini sorgulamak isteyen ekiplere şahıslar, mukavemet göstermeye başladı.

Polisin sakin bir şekilde uyarmasına ve görevlerini yaptıklarını belirtmesine rağmen şahıslar, bu kez de sözlü olarak saldırıda bulundu. "Üniformanı çıkartacağım, müptezel" Bunun üzerine polis ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi ancak şahıslardan biri demir parmaklıklara tutunarak polise direndi. Devam eden tartışmada polis ekiplerine oldukça güçlük çıkartan şahıs, polisin tüm sakinliğine rağmen bu kez de küfür ve hakaretler savurdu.

Polis ekiplerine, "üniformanı çıkartacağım, müptezel" diyerek ağır şekilde saldıran şahıs ve beraberindeki 2 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Polis memurunun kolunda morluklar tespit edildi Şahısların polis ekiplerine saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan polis memurlarından U.K., kolundaki darp izleri nedeniyle hastaneden sağlık raporu aldığı öğrenildi.

Polis memurları kendilerine mukavemet ederek direnen, tehdit ve hakarette bulunan şahıslardan da ayrıca şikayetçi oldu. Suç makinesi saldırgan çete liderinin kardeşi çıktı Olayın ardından gözaltına alınan ve polise tehdit ve hakaretlerde bulunan şahsın, çeşitli suçlardan emniyette 27 adet kaydı bulunan Nevzat Ö. (42) olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, 4 sene önce tutuklanan 50'ye yakın suç kayıtlı "Panda" lakaplı oto hırsızlığı çetesi lider Ahmet Ö.'nün kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polisi tehdit edip serbest kaldılar Emniyette ifadeleri alınan suç makinesi Nevzat Ö., Bedirhan P. (25) ve Talha Ö. (17) adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Nevzat Ö. adli kontrol şartıyla, Bedirhan P. savcılık talimatıyla, Talha Ö. ise mahkemece serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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