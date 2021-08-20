YDS/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
|20 Ağustos 2021 10:18
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.
Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS) Başvuru Kılavuzu
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
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