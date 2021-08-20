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İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
|20 Ağustos 2021 10:28
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Mardin'de yabancı uyruklu inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi, inşaatın asansör boşluğuna düştü. İşçiyi yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmanın ardından olayla ilgili inceleme başlattı.
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