Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı
Merkez Yüreğir ilçesinde, 18 Ağustos'ta tartıştığı kızı Ü.G.A'yı (24) bıçakla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.D'nin (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
|20 Ağustos 2021 10:36
|+Aa- Yazdır
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Ü.G.A'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde, İ.D. ile kızı Ü.G.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İ.D, bıçakla kızını boğazından yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlıyı evinin yakınında yakalamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Küfürbaz hırsız tutuklandı
20 Ağustos 2021 10:59
|Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi
20 Ağustos 2021 10:56
|İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
20 Ağustos 2021 10:28
|Polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Üniformanı üstünden çıkartacağım, müptezel
20 Ağustos 2021 10:19
|İstanbul'da 2 otele baskın! Kendilerine istihbaratçı deyip dehşeti yaşattılar
20 Ağustos 2021 10:04
|Mersin'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
20 Ağustos 2021 09:22
|İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
20 Ağustos 2021 09:14
|'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları
20 Ağustos 2021 08:15
|Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
19 Ağustos 2021 23:12
|112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
19 Ağustos 2021 20:13