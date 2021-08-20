Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs

Üniversitelerin cazip fırsatlarını değerlendirerek tercih yapmak için bugün son gün! İşte YKS giren öğrencilerin tercih yaparken dikkate alması gerektiği fırsatları...

Üniversiteler bu yıl da tercih aşamasındaki adayların ilgisini çekebilmek için birçok fırsat sunuyor. Aylık 8 bin TL'ye varan burs, ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi bunlardan birkaçı. Deri, maden, tekstil mühendisliği alanlarında ise sektör temsilcileri, asgari ücrete varan tutarda desteklerle öğrencilerin yanında.

Üniversite tercihleri bugün sona eriyor; adaylar listelerini tamamlıyor. Bu noktada, üniversitelerin ve kurumların sunduğu cazip burs olanaklarını da gözden geçirmekte yarar var.

Öyle ki bazı üniversitelerde aylık 7.800 TL'ye varan miktarda bursun yanı sıra ücretsiz yurtta konaklama, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi gibi birçok olanak bulunuyor. Maden, deri, tekstil mühendisliği gibi farklı alanları tercih edecek adaylar için ise asgari ücrete varan tutarda burs, staj ve iş fırsatı sunuluyor. Tercih yaparken aklınızı çelebilecek burs fırsatlarını derledik.

ŞİRKET AÇMA ÖNCELİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi: İTÜ'yü ilk sırada tercih edip lisans programına kayıt yaptıran ve ilk 1-100 arasındakilere 2.000 TL ile 2.500 TL burs, bilgisayar; şirket açma önceliği, ücretsiz yurt olanağı sunan üniversite, 101-1000 arasındakilere de 600 TL ile 1500 TL aralığında değişen miktarda burs ile yurtlarda indirim fırsatı sağlıyor/p>

YKS ile ilgili son dakika detayı! 8 bin lira hesaplara yatıyor! Milyonları kapsıyorAbdullah Gül Üniversitesi: Tüm programlara en iyi sıralamayla yerleşenlere aylık 1.000 TL karşılıksız burs veriyor. İlk 3 sırada kazananlara dizüstü bilgisayar veren üniversite, ilk 1000'den gelen ve Hazırlık Okulu'nu başarıyla tamamlayanları ABD'de ücretsiz dil eğitimine gönderiyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk tercihten girene 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL burs veren üniversitede Başarı Bursu kapsamında miktar aylık 7.800 TL'ye kadar çıkıyor.Hasan Kalyoncu Üniversitesi: YKS sıralamalarında ilk 100'e girenlere aylık 5.000 TL, 101-500'dekilere aylık 3.000 TL, 501-1.000 arasındakilere aylık 2.000 TL, 1.001-5.000'dekilere aylık 1.500 TL, 5.001-10.000'dekilere de aylık 1.000 TL burs veriyor. KTO Karatay Üniversitesi: Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünden 1-10.000 arasındakilere aylık 3.000 TL ile 1.000 TL; Sözel'de 1-5.000 arasındakilere 2.000 TL ile 500 TL; Dil'de 1-1000 arasındakilere de 1.500 TL ile 1.000 TL aralığında burs veriyor. İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine yerleşen 10.000-100.000 arası derece yapanları ise aylık 500 TL burs bekliyor.

YKS ile ilgili son dakika detayı! 8 bin lira hesaplara yatıyor! Milyonları kapsıyorİbn Haldun Üniversitesi: İlk ya da ilk üç tercihinden yerleşenlere aylık 1.000 TL burs veren üniversite, derece bursu kapsamında ise YKS puanları ile bölüm bazında değişen sıralamalara göre aylık 2.000 TL, 1.750 TL ve 1.500 TL tutarlarında burs sağlıyor.

YKS ile ilgili son dakika detayı! 8 bin lira hesaplara yatıyor! Milyonları kapsıyor

SEKTÖRLERDEN ÖZEL DESTEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu "Cevherimiz Sensin" projesinde YKS'de ilk 65.000'de yer alan, İstanbul ile Ankara'daki üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik veya Cevher Hazırlama mühendisliklerinden birini ilk 5 tercihinde kazananlara burs veriyor. İlk 30.000'dekilere aylık 2.557 TL, 30.001-50.000'dekilere 1.278 TL, 50.001-65.000'dekilere de 852 TL burs sağlıyor. İlk 100.000'e giren ve İstanbul ile Ankara dışındaki üniversiteleri tercih edenlere asgari ücret tutarında burs veriliyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile YÖK arasında imzalanan protokole göre sadece Ege Üniversitesi'nde olan, 26 kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih eden ve ilk 20'ye girenlere her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanı sunuluyor. 20-60 bin arasındakilere ise net asgari ücretin yüzde 70'i, 60-100 bin arasındakilere yüzde 50'si oranında burs ve iş garantisi veriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Türkiye'deki Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası iş birliğinde başlatılan "Tercihim Tekstil Mühendisliği" projesi bu yıl da devam ediyor. Projeyle sıralamada ilk 20 bine girenlere net asgari ücret tutarında, 20-50 bine asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındakilere ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs veriliyor.

Burstan yararlanmak için ilk 5 tercihten birinin Tekstil Mühendisliği olması şartı var. Anadolu Vakfı'nın maddi destek, mesleki deneyim, mentorluk gibi olanakları kapsayan burs programına başvurular 1 Eylül'den itibaren alınıyor.