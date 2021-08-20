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Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi
Iğdır'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 80 litre etil alkol ele geçirildi.
|20 Ağustos 2021 10:56
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini engellemek amacıyla çalışma yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla kentte faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapan ekipler, 80 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ile 20 bin makaron ele geçirdi.
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