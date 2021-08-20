https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk davayı açarak, birlikte yaşamaktan kaçınıp boşanmaya sebep olan eşin kusurlu olduğuna hükmetti.
20 Ağustos 2021 11:05
+Aa- Yazdır
Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı

Bir süredir eşinden uzaklaşan koca, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ardından kadın da karşı dava açtı. Mahkeme, gelişen olaylarda tarafları eşit kusurlu bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Kararı davalı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; İlk davayı açarak boşanmaya sebep olan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu oldukları kabul edilerek tarafların boşanmalarına hükmedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı-davalı erkeğin Türk Medeni Kanunu'nun 166/4 maddesine dayalı işbu boşanma davasına esas alınan ilk boşanma davası; erkek tarafından, evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılmıştır."

"Dava, evliliğin sarsılmasına, tarafların ayrı yaşamasına davacı erkeğin kusurlu tutum ve davranışlarının sebebiyet verdiği ve hiç kimsenin kendi kusurlu tutum ve davranışlarına dayanarak hak elde edemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir."

"Bu sebeple tanık anlatımlarında geçen olaylar erkeğin reddedilen boşanma davasından önce olduğu için bu vakıalar davalı- davacı kadın aleyhine değerlendirilemez. Bu durumda ilk davayı açarak boşanma sebebi yaşatan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir."

"Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı erkek tamamen kusurlu olup, Türk Medeni Kanunu'nun 174/1. maddesi koşulları kadın yararına oluşmuştur."

"Tazminat talebinin reddi doğru değil"

"Bu duruma göre, davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak kadının maddi tazminat talebinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
20 Ağustos 2021 09:41		 Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
20 Ağustos 2021 07:56
Polis merkezindeki ölümde, 1 komiser yardımcısı tutuklandı
19 Ağustos 2021 22:09		 Çetin Doğan, Çevik Bir ve 4 emekli general tutuklandı
19 Ağustos 2021 18:33
Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
19 Ağustos 2021 17:03		 28 Şubat davası sanığı 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
19 Ağustos 2021 16:48
Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü
19 Ağustos 2021 15:36		 Danıştay'dan aracında uyuşturucu çıkan uzman çavuş ile ilgili ilginç karar!
19 Ağustos 2021 15:35
Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
19 Ağustos 2021 13:49		 AYM: Cinayet davasının makul hızda yürütülmemesi hak ihlali
19 Ağustos 2021 13:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak11:25 - Afgan göçüyle ilgili İran, yeni mültecilere ülkeye giriş izni vermedi11:23 - Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde11:20 - Bakan Elvan: Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz11:17 - Yüz yüze eğitimin devamlılığı için velilere 'aşılarınızı tamamlayın' çağrısı11:05 - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı
11:03 - Soruşturma izni ve disiplin cezaları kurumlar arası nakilde sorun oluşturur mu?11:02 - Türkiye'de yaşamak istemeyen Afgan'lıya 'sınır dışı' kararı11:01 - Yüz yüze eğitim kararı, kiralık evlerin tükenmesine neden oldu10:59 - Küfürbaz hırsız tutuklandı10:56 - Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi10:50 - Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
10:50 - Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor10:36 - Adana'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı10:30 - İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır10:28 - İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti10:19 - Polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Üniformanı üstünden çıkartacağım, müptezel
10:18 - YDS/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hissetmek 1
Miras kavgası 1
chat 1
17 ağustos marmara depremi 2
para kazanmak 2
taşlara kayalara 2
tılsım 4
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 3
kişisel gelişim 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 3
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam