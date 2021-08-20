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Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Yaşanan sel nedeniyle 69'u Kastamonu, 9'u Sinop ve 1'i Bartın'da olmak üzere 79 vatandaş hayatını kaybetti.
|20 Ağustos 2021 11:40
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