Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı
|20 Ağustos 2021 11:53
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Başvuruları kabul edilen personel, Karanet duyurular ve PYBS üzerinden listelere ulaşabilirler.
Ulaşılan listelere göre;
* 1234 kişinin başvurusu kabul edilmiştir.
* Görevde yükselme sınavı için 72 ve unvan değişikliği sınavı için 12 kişinin başvurusu kabul görmemiştir.
* Yazılı sınav 12 Eylül 2021 tarihinde
* Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru görevleri ve sayıları şu şekildedir;
Uzman Memur: 488
Mal Hesap Sorumlusu: 44
Depo Ambar Memuru: 37
Avukat: 8
Elektrik Teknisyeni: 18
Elektrik Teknikeri: 37
Bilgisayar Mühendisliği: 5
Elektrik Elektronik Mühendisliği: 10
Endüstri Mühendisliği: 10
Muhasebe: 32
Kimya Mühendisliği: 4
Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 13
Sıhhi Tesisat Teknikeri: 17
Memurlar.net sınav bölümündeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı GYS paketleri için tıklayınız.
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