https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Adıyaman'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaca çarpan öğretim görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2021 11:56
+Aa- Yazdır
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşısında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarpmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karabulut, burada tedavi altına alınmıştı.

Bir çocuk babası olan Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi yapılan işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Öte yandan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut'un ağaca çarpması sonrası Renault marka otomobilinin hava yastıklarının açılmaması ise dikkat çekti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
20 Ağustos 2021 12:37		 Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor
20 Ağustos 2021 12:36
Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli
20 Ağustos 2021 12:15		 Yüz yüze eğitimin devamlılığı için velilere 'aşılarınızı tamamlayın' çağrısı
20 Ağustos 2021 11:17
Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
20 Ağustos 2021 10:15		 Evlere pandemi boyası
20 Ağustos 2021 09:07
e-spor rüzgarıyla 1.4 milyar $ gelir
20 Ağustos 2021 08:52		 'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
20 Ağustos 2021 08:39
Taşkın felaketinde 'köprü' tartışması
20 Ağustos 2021 08:25		 Aile hekimleri 'sözleşme ve ödeme yönetmeliği' değişikliğine 'hayır' diyecek
20 Ağustos 2021 08:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - 28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında12:48 - MEB yüz yüze eğitime hazır mı? MEB'e 17 soru12:42 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü12:39 - Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü12:37 - 'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
12:36 - Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor12:27 - Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:20 - ÖYP usul ve esaslarına yeni madde eklendi12:15 - Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli12:02 - Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
11:56 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti11:53 - Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı11:42 - Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz11:40 - Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi11:38 - AYM, tıbbi ihmal iddiasının eksik incelenmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi
11:27 - İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ah yandım ben allahım 1
yaraya tuz basmak 1
musibet 1
bir grup bilimadamı 1
burka 2
chat 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 3
ambulans siren sesi 3
kişisel gelişim forum 1
öğretmenin sınıfta elektrik diye bağırması 4
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam