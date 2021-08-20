https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna yanıt verdi. Aşılama sürecine değinen Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.
20 Ağustos 2021 12:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten Fahrettin Koca, özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulundu.

Bakan Koca, ''Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.

KAPANMA GÜNDEMDE YOK

Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna yanıt olarak, 'yeni kapanma gündemde yok' cevabını verdi.

BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."


''AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK''

Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

Bakan Koca, hem BioNTnech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
20 Ağustos 2021 08:03		 Taliban Sözcüsü: Türkiye'ye ihtiyacımız var
20 Ağustos 2021 07:05
Sahte hesaplara hesap sorulacak
20 Ağustos 2021 06:40		 20 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2021 00:01
Kuveyt'ten anlamlı hediye
19 Ağustos 2021 23:22		 CHP'li 3 ilçe başkanı istifa etti
19 Ağustos 2021 22:38
AFAD'a 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
19 Ağustos 2021 22:11		 Vaka sayısı 20 binin altına geriledi
19 Ağustos 2021 21:07
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak?
19 Ağustos 2021 20:56		 Şehirler arası otobüs yolculuğu için PCR testi zorunluluğu
19 Ağustos 2021 20:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - 28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında12:48 - MEB yüz yüze eğitime hazır mı? MEB'e 17 soru12:42 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü12:39 - Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü12:37 - 'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
12:36 - Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor12:27 - Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:20 - ÖYP usul ve esaslarına yeni madde eklendi12:15 - Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli12:02 - Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
11:56 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti11:53 - Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı11:42 - Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz11:40 - Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi11:38 - AYM, tıbbi ihmal iddiasının eksik incelenmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi
11:27 - İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben şeker kullanmıyorum 2
yetişmek 2
Toplu sözleşmenin patenti 1
yaşarken ölmek 1
eski dostla yıllar sonra karşılaşmak 1
belki 1
Miras kavgası 1
iğne 2
az bilinen işe yarar siteler 1
bir grup bilimadamı 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam