ÖYP usul ve esaslarına yeni madde eklendi
|20 Ağustos 2021 12:20
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Yükseköğretim Kurulu başkanlığından yapılan açıklama şu şekildedir:
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslara Genel Kurul'un 12.08.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 - "16.08.2021 tarihinden itibaren ÖYP lisansüstü eğitim yerleştirme işlemleri, araştırma görevlilerinin, devlet yükseköğretim kurumlarının alanlarındaki lisansüstü eğitim programlarına bireysel başvurusu yoluyla yapılır. Bu Usul ve Esaslar kapsamında, yabancı dil puanı 65 ve üstünde olan araştırma görevlilerinin, bireysel başvuru yaptıkları lisansüstü eğitim programının ALES, yabancı dil ve not ortalaması asgari şartlarını sağlaması halinde, yazılı sınav ve mülakata girmesi şartı aranmaksızın ilgili enstitülerce başvuru kabul edilerek öğrencilikleri başlatılır. Lisansüstü eğitime başlatılan ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilikleri programların kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaz."
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