Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu

Sinop Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınmak üzere ilana çıkılmıştır.

Ziyaretçilerimizden gelen mesajlarda, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde ilan edilen Doçent kadrosunda; "Doçentliğini Diş Hekimliği Alanında Almış Olmak. Sağlık Teknolojileri ve Geliştirmesi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak" şartı aranmıştır.

Bölümün halihazırdaki akademik kadrosuna göz gezdirdiğimizde, Sağlık Yönetimi bölümünde 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinin görev yaptığı, ancak öğretim üyelerinin alanlarının Maliye, Finansman ve İktisat olduğu göze çarpmaktadır. Bölümde henüz Sağlık Yönetimi alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim görmüş bir kişi bile olmadan Diş Hekimliği alanında doçentlik ilanı verilmesinin izahını yapmak oldukça güç görünüyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen program açma ölçütlerine göre Sağlık Yönetimi bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin en az birisinin Sağlık Yönetimi alanından olması zorunlu tutulmuş, diğer kişilerin ise İşletme, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Tıp, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Eczacılık veya diğer alanlarından olabileceği ifade edilmiştir.

Sonuç itibarıyla, Sinop Üniversitesinin henüz bölümde Sağlık Yönetimi alanında bir akademisyen istihdamı yapmadan, Diş Hekimliği alanında bir Doçent için ilana çıkmasının mantıklı bir tarafı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, başvuru süreci devam eden ilanda öncelikle Sağlık Yönetimi alanında eğitim görmüş kişilere müracaat imkanı verilmesi gerekmektedir.