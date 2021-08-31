Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?

Konya Teknik Üniversitesi hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda, 657 sayılı Kanunun 68/B bendine eklenen madde uyarınca daire başkanlığına denk yönetici kadrosuna girip girmediği konusunda görüş talep etti.

657 sayılı Kanunun 68/B bendine eklenen maddede şu hüküm yer alıyor:

"Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır."

Çalışma Genel Müdürlüğü verdiği görüş yazısında, hukuk müşaviri unvanlı kadronun ek göstergesinin 3000 olduğunu, bu kadronun görevde yükselmeye tabi olduğu, hiyerarşik olarak şef ile müdür arasında yer alan uzman, araştırmacı unvanlarına denk olduğunu belirterek, 3600 ek göstergeli daire başkanı kadrosu ile denk tutulamayacağına karar verdi.

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