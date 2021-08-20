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MEB yüz yüze eğitime hazır mı? MEB'e 17 soru

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e; okulların pandemi koşullarında yüz yüze eğitim ve öğretime hazır olup olmadığını" sordu.
20 Ağustos 2021 12:48
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MEB yüz yüze eğitime hazır mı? MEB'e 17 soru

Kaya'nın başlıca soruları;

Öğretmenlerin tamamı aşılandı mı?

12 yaş üstü öğrencilerin kaçı aşılandı?

Yeni eğitim öğretim döneminde kaç okul ve kaç derslik yapıldı?

40 bin ek öğretmen ataması yapılacak mı?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tarafından sunulan 17 soruyu içeren soru önergesi ve açıklaması şu şekilde;

Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu bilgiler kapsamında;

Öğretmenlerin tamamı aşılandı mı?

Öğretmenlerin tamamı aşılanmadıysa bugüne kadar kaç öğretmen aşılandı?

Okullarda çalışan diğer personelin tamamı aşılandı mı?

Öğrenci taşıması yapacak olan servisçilerin tamamı aşılandı mı?

12 yaş üstü öğrencilerin kaçı aşılandı?

Okullar açılana kadar öğrencilerin aşılanması tamamlanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan kaç öğretmen var?

Öğretmenlerin kaçı resmi, kaçı özel okullarda çalışıyor?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kaç okul var?

Okulların kaçı resmi, kaçı özel okul?

Yeni eğitim öğretim döneminde kaç okul yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kaç derslik var?

Dersliklerin kaçı resmi, kaçı özel okullara ait?

Yeni eğitim öğretim döneminde kaç yeni derslik yapıldı?

Yeni eğitim öğretim döneminde 40 bin ek öğretmen ataması yapılacak mı?

Okullara sağlık ve temizlik personeli alınacak mı?

Okullar pandemi koşullarına hazır mı? Bu konuda hangi hazırlıklar yapıldı?,,

Soru Önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddelerine uygun olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

18.08.2021

Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu bilgiler kapsamında;

1. Öğretmenlerin tamamı aşılandı mı?

2. Öğretmenlerin tamamı aşılanmadıysa bugüne kadar kaç öğretmen aşılandı?

3. Okullarda çalışan diğer personelin tamamı aşılandı mı?

4. Öğrenci taşıması yapacak olan servisçilerin tamamı aşılandı mı?

5. 12 yaş üstü öğrencilerin kaçı aşılandı?

6. Okullar açılana kadar öğrencilerin aşılanması tamamlanacak mı?

7. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan kaç öğretmen var?

8. Öğretmenlerin kaçı resmi, kaçı özel okullarda çalışıyor?

9. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kaç okul var?

10. Okulların kaçı resmi, kaçı özel okul?

11. Yeni eğitim öğretim döneminde kaç okul yapıldı?

12. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kaç derslik var?

13. Dersliklerin kaçı resmi, kaçı özel okullara ait?

14. Yeni eğitim öğretim döneminde kaç yeni derslik yapıldı?

15. Yeni eğitim öğretim döneminde 40 bin ek öğretmen ataması yapılacak mı?

16. Okullara sağlık ve temizlik personeli alınacak mı?

17. Okullar pandemi koşullarına hazır mı? Bu konuda hangi hazırlıklar yapıldı?/p
Memurlar.Net
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