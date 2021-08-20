https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.
20 Ağustos 2021 12:53
+Aa- Yazdır
28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.

Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM, tıbbi ihmal iddiasının eksik incelenmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi
20 Ağustos 2021 11:38		 Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı
20 Ağustos 2021 11:05
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
20 Ağustos 2021 09:41		 Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
20 Ağustos 2021 07:56
Polis merkezindeki ölümde, 1 komiser yardımcısı tutuklandı
19 Ağustos 2021 22:09		 Çetin Doğan, Çevik Bir ve 4 emekli general tutuklandı
19 Ağustos 2021 18:33
Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
19 Ağustos 2021 17:03		 28 Şubat davası sanığı 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
19 Ağustos 2021 16:48
Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü
19 Ağustos 2021 15:36		 Danıştay'dan aracında uyuşturucu çıkan uzman çavuş ile ilgili ilginç karar!
19 Ağustos 2021 15:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - 28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında12:48 - MEB yüz yüze eğitime hazır mı? MEB'e 17 soru12:42 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü12:39 - Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü12:37 - 'Afetzedeler için 'Sosyal Market'i uygulamaya koyduk'
12:36 - Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor12:27 - Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:20 - ÖYP usul ve esaslarına yeni madde eklendi12:15 - Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılması sağlık açısından gerekli12:02 - Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
11:56 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti11:53 - Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı11:42 - Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz11:40 - Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi11:38 - AYM, tıbbi ihmal iddiasının eksik incelenmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi
11:27 - İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şom ağızlı 1
avustralyada araba fiyatları 2
musibet 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 2
yaraya tuz basmak 1
ben şeker kullanmıyorum 2
marmara bölgesinde yaşamak 4
Toplu sözleşmenin patenti 1
taşlara kayalara 2
kişisel gelişim forum 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam