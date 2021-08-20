28 Şubat paşalarından İlhan Kılıç ve Aydan Erol gözaltında

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dairn açıklamalarda bulundu. Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak" dedi.