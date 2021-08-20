https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi

DHA'nın haberine göre; 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, Muğla Cezaevi'nden İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi
20 Ağustos 2021 13:26
+Aa- Yazdır
Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan (81) Bodrum Adliyesi'ne giderken, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ise Milas'ta gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak ilk olarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar'da bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Öte yandan hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i daha İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz yakalandı. Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mahallelinin yıktırmamak için direndiği park İBB ekipleri tarafından yıkıldı
20 Ağustos 2021 15:01		 İletişim Başkanlığı Basın Tırı, Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
20 Ağustos 2021 14:03
Sağlık yönetimi kadrosuna diş hekimliği şartı kondu
20 Ağustos 2021 12:27		 Kara Kuvvetleri, GYS'de başvuruları kabul edilen personeli açıkladı
20 Ağustos 2021 11:53
Türkiye'de yaşamak istemeyen Afgan'lıya 'sınır dışı' kararı
20 Ağustos 2021 11:02		 Cuma hutbesinin konusu belli oldu
20 Ağustos 2021 10:06
Mayını OZAN bulacak MEMATT temizleyecek
20 Ağustos 2021 08:30		 Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi
20 Ağustos 2021 06:15
Üniversite öğrencilerinden de düzenli PCR testi istenecek
19 Ağustos 2021 21:11		 PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
19 Ağustos 2021 20:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:01 - Mahallelinin yıktırmamak için direndiği park İBB ekipleri tarafından yıkıldı14:51 - Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor14:44 - Köyceğiz'de orman yangını başladı14:37 - Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar, aileleri için de risk oluşturuyor14:30 - KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi14:27 - Skandal tişörtler satıştan kalktı
14:21 - Maarif-Sen'den PCR tesrine karşı eylem kararı14:20 - Husumetli olan 2 aile arasında kavga: 2 ölü14:05 - KDK'dan, istifa sonrası dönüş taleplerinin reddedilmesiyle ilgili emsal karar14:05 - Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi14:03 - İletişim Başkanlığı Basın Tırı, Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor14:02 - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
13:54 - Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz13:41 - Sultangazi'de evine giren hırsızın arabası ile evine döndü13:35 - Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü13:34 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:29 - MEB, öğretmen ve çalışanlara hijyen kiti dağıtacak
13:26 - Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
624 mülki idare amirini kapsayan kaymakam kararnamesi yayımlandı
Yeni kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin yeni teklifinde
MEB: Öğretmenevinde idareciler ve memurlar ücretsiz yemek yemesin
Bu bölümleri seçenlere 8 bin lira burs
Hatice Öğretmen Kovid-19'a yenildi
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tılsım 4
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 1
Emelkoca 1
yaraya tuz basmak 1
şom ağızlı 1
ambulans siren sesi 3
Toplu sözleşmenin patenti 1
chat 1
marmara bölgesinde yaşamak 4
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Zara SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam