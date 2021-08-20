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Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2021 13:35
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Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü

Sanayi Sitesi kavşağında, 16 Ağustos'ta, Emre T. idaresindeki 01 KC 721 plakalı otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki Volkan Deniz Tuncer (11) Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde, Ayaz Canbolat (12) da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncer ve Canbolat'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emre T. yönetimindeki otomobil ile Volkan Deniz Tuncer ve Ayaz Canbolat'ın bulunduğu elektrikli bisiklet çarpışmış, kazada çocukların yanı sıra otomobil sürücüsü ve yanında bulunan B.F. yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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