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Sultangazi'de evine giren hırsızın arabası ile evine döndü

Evine giren hırsızı kovalayan Serkan İlhan, yakalayamayınca eve dönmek için bir arabayı durdurdu. İlhan, bindiği arabanın hırsızlara ait olduğunu, kamera görüntülerini izledikten sonra fark etti.
20 Ağustos 2021 13:41
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İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, 17 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde, Serkan İlhan isimli bir vatandaşın evine hırsız girdi.

Kızının çığlıkları üzerine durumu fark eden Serkan İlhan, hırsızın peşinden koştu.

Evden çaldığı kumbarayı bir kamyonetin kasasına atan hırsız, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

EVE BIRAKMASINI RİCA ETTİ

İlhan, kumbarayı bulduktan sonra yoldan geçen bir arabayı el kaldırarak durdu.

Evine hırsız girdiğini anlatan İlhan, araçtakilerden kendisini eve bırakmasını rica etti.

İlhan, eve dönüp güvenlik kamerası görüntülerini incelediğin ise kendisini eve bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Elindeki güvenlik kameraları görüntüleri ile polis giden Serkan İlhan, şikayetçi oldu.

Görüntülerde, hırsız ile İlhan arasındaki kovalamaca ve hırsızların otomobilinin sokaktan geçtiği anlar yer aldı.

"TIRMANARAK İÇERİ GİRİYOR"

Serkan İlhan, yaşadığı olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar.

"TELAŞLARINDAN ZATEN BELLİ OLUYORDU"

Tek kişi değillerdi, üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu.

Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi. Üç kişi araçla geri gelip beni alıyorlar.

"NE OLDU ABİ BİZ GÖRDÜK DEDİLER"

Maskeli, elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı."
DHA
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