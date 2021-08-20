Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Husumetli olan 2 aile arasında kavga: 2 ölü
ÇORUM'da, husumetli olan 2 aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
|20 Ağustos 2021 14:20
|+Aa- Yazdır
Olay, gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Karakuş ve Çidem aileleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan Ali Karakuş (40) ve Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakuş ve Celal Çidem ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekipleri, hastanede önünde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Köyceğiz'de orman yangını başladı
20 Ağustos 2021 14:44
|Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi
20 Ağustos 2021 14:05
|İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
20 Ağustos 2021 14:02
|Sultangazi'de evine giren hırsızın arabası ile evine döndü
20 Ağustos 2021 13:41
|Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 çocuk tedavi gördükleri hastanede öldü
20 Ağustos 2021 13:35
|Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü
20 Ağustos 2021 12:42
|Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü
20 Ağustos 2021 12:39
|Küfürbaz hırsız tutuklandı
20 Ağustos 2021 10:59
|Iğdır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi
20 Ağustos 2021 10:56
|Adana'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı
20 Ağustos 2021 10:36